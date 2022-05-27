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AK PARTİLİ CİĞER'DEN 27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ AÇIKLAMASI

Ciğer, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla parti binasında açıklama yaptı.

POLİTİKA 27.05.2022, 14:01
AK PARTİLİ CİĞER'DEN 27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ AÇIKLAMASI

AK Parti Mersin İnsan Hakları Başkanı Cihan Ciğer, 27 Mayıs darbesinin, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını belirterek, "İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur" dedi.
Ciğer, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla parti binasında açıklama yaptı. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını söyleyen Ciğer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene yapılan ilk darbenin, 27 Mayıs 1960’ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

27 Mayıs darbesinin, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını kaydeden Ciğer, "1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu’nun Ezan-ı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar, çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşküne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur" diye konuştu.

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek son olarak 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştıklarını dile getiren Ciğer, "Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir" ifadelerini kullandı.
Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının hatıralarının yaşatılması amacıyla yargılanarak idam edildikleri 'Yassı Ada'nın isminin değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olduğunu anımsatan Ciğer, şöyle devam etti; "Darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir."

Kaynak: İHA
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