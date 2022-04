AK PARTİ'Lİ YILMAZ: “YENİ SEZONDA TURİST SAYISINDA EN AZ YÜZDE 70’LİK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’in kültür ve turizm varlıkları ile potansiyeline ilişkin bir konuşma yapan Yılmaz, kentin palmiye ağaçlarıyla gölgelenen yolları, Millet Bahçesi, modern otelleri, tarihi eserleri, müzeleri, kütüphaneleri, sayısız kumsalları ve yaylaları ile büyük bir turizm potansiyeline sahip, tatilcilere her türlü olanağı sağlayan, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Aynı gün içinde hem deniz, hem dağ turizmine yönelik hizmet verebilen Mersin’in, tarihi yerleri görmeyi sevenler ve kültür aktivitelerine ilgi duyan misafirleri için de sayısız seçenek sunduğunu aktaran Yılmaz, “108 kilometresi doğal plajlardan oluşan sahillerimizde bulunan eşsiz kumsalların tamamına yakını, mavi bayrak alabilecek şartları sağlamaktadır. Mersin’in henüz el değmemiş bakir sahilleri, önümüzdeki yıllarda dünyada gelişen yeni turizm trendleri için avantaj sağlayacaktır. Bu kapsamda planlama çalışmaları tamamlanan ve devam eden 8 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin, peyderpey hizmete açılmasıyla Mersin, yeni bir destinasyon ile ülkemiz ve dünya turizm pazarında önemli rotalardan biri olacaktır" diye konuştu.



“Yeni sezonda turist sayısında en az yüzde 70’lik bir artış bekliyoruz"

Yılmaz, Mersin’in semavi dinlerin gelişimlerine tanıklık etmesi, geçiş yolları üzerinde bulunması, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa ait kutsal alanları bünyesinde barındırmasının, şehrin inanç turizm potansiyelini de zenginleştirdiğini kaydetti. 9 bin yıllık geçmişiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Mersin’in, turistlerin her zaman ilgisini çeken eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi: “Festivallere ev sahipliği yapan, turizmciler için birçok farklı alternatif sunan ve yılın yaklaşık 300 günü güneşli olan, açık hava müzesi konumundaki kentimiz, son zamanlarda çeşitlenen turizm faaliyetleriyle tüm yıla yayılacak bir potansiyele sahiptir. 11 müzeye ev sahipliği yapan ilimiz, envantere kayıtlı 100 binden fazla tarihi eserle arkeolojik potansiyelini, kültürel zenginliğini göstermektedir. 15 bin 853 kilometre karelik alanda sayısız kültür ve tarihi mirasa, turizm merkezlerine, çok çeşitli doğal güzelliklere, ören yerlerine sahip güzide şehrimizde, her geçen gün hedeflerimize daha çok yaklaşıyoruz. 2022 yılı turizm sezonunun açılmasıyla, geçen yıla oranla minimum yüzde 70’lik bir artış bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan teşvik ve yatırımlar ile ulaştığımız başarının ve sahip olduğumuz eşsiz güzelliklerin korunarak, Mersin'imizi uluslararası bir turizm markası yapma hedefinde büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."