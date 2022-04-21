Son Dakika

AK PARTİ'Lİ YILMAZ: “YENİ SEZONDA TURİST SAYISINDA EN AZ YÜZDE 70’LİK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in son zamanlarda çeşitlenen turizm faaliyetleriyle tüm yıla yayılacak bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “2022 yılı turizm sezonunun açılmasıyla, geçen yıla oranla minimum yüzde 70’lik bir artış bekliyoruz. Mersin'i uluslararası bir turizm markası yapma hedefinde büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

POLİTİKA 21.04.2022, 13:02 21.04.2022, 13:08
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: “YENİ SEZONDA TURİST SAYISINDA EN AZ YÜZDE 70’LİK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’in kültür ve turizm varlıkları ile potansiyeline ilişkin bir konuşma yapan Yılmaz, kentin palmiye ağaçlarıyla gölgelenen yolları, Millet Bahçesi, modern otelleri, tarihi eserleri, müzeleri, kütüphaneleri, sayısız kumsalları ve yaylaları ile büyük bir turizm potansiyeline sahip, tatilcilere her türlü olanağı sağlayan, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Aynı gün içinde hem deniz, hem dağ turizmine yönelik hizmet verebilen Mersin’in, tarihi yerleri görmeyi sevenler ve kültür aktivitelerine ilgi duyan misafirleri için de sayısız seçenek sunduğunu aktaran Yılmaz, “108 kilometresi doğal plajlardan oluşan sahillerimizde bulunan eşsiz kumsalların tamamına yakını, mavi bayrak alabilecek şartları sağlamaktadır. Mersin’in henüz el değmemiş bakir sahilleri, önümüzdeki yıllarda dünyada gelişen yeni turizm trendleri için avantaj sağlayacaktır. Bu kapsamda planlama çalışmaları tamamlanan ve devam eden 8 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin, peyderpey hizmete açılmasıyla Mersin, yeni bir destinasyon ile ülkemiz ve dünya turizm pazarında önemli rotalardan biri olacaktır" diye konuştu.

“Yeni sezonda turist sayısında en az yüzde 70’lik bir artış bekliyoruz"
Yılmaz, Mersin’in semavi dinlerin gelişimlerine tanıklık etmesi, geçiş yolları üzerinde bulunması, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa ait kutsal alanları bünyesinde barındırmasının, şehrin inanç turizm potansiyelini de zenginleştirdiğini kaydetti. 9 bin yıllık geçmişiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Mersin’in, turistlerin her zaman ilgisini çeken eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi: “Festivallere ev sahipliği yapan, turizmciler için birçok farklı alternatif sunan ve yılın yaklaşık 300 günü güneşli olan, açık hava müzesi konumundaki kentimiz, son zamanlarda çeşitlenen turizm faaliyetleriyle tüm yıla yayılacak bir potansiyele sahiptir. 11 müzeye ev sahipliği yapan ilimiz, envantere kayıtlı 100 binden fazla tarihi eserle arkeolojik potansiyelini, kültürel zenginliğini göstermektedir. 15 bin 853 kilometre karelik alanda sayısız kültür ve tarihi mirasa, turizm merkezlerine, çok çeşitli doğal güzelliklere, ören yerlerine sahip güzide şehrimizde, her geçen gün hedeflerimize daha çok yaklaşıyoruz. 2022 yılı turizm sezonunun açılmasıyla, geçen yıla oranla minimum yüzde 70’lik bir artış bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan teşvik ve yatırımlar ile ulaştığımız başarının ve sahip olduğumuz eşsiz güzelliklerin korunarak, Mersin'imizi uluslararası bir turizm markası yapma hedefinde büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
20
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:27
Güneş 05:53
Öğle 12:45
İkindi 16:27
Akşam 19:28
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
sanalbasin.com üyesidir