Afyonkarahisar’da polis vatandaşların yeni yıla huzurlu girmeleri amacıyla denetimleri elden bırakmadı.

Afyonkarahisar’da polis vatandaşların yeni yıla huzurlu girmeleri amacıyla denetimleri elden bırakmadı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğrenci nüfusunun yoğunlukta olduğu Erenler mahallesinde ‘yılbaşı’ denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri amacıyla yapılan denetimde çok sayıda ekip görev aldı. Denetimde durdurulan 250 araç sürücüsünün belge ve evrak kontrolü yapılırken, 491 şahsın ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Alkol kontrolünün de yapıldığı denetimin gece boyunca devam edeceği kaydedildi. Denetimlerde eğlencelerin yapıldığı bölgelerde ayrıca yaya ve araçlı devriye gezildi.