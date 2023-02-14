Samandağ’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri A.K.’yi durdurdu. A.K.’nin arabasında yapılan aramada; powerbank, şarj aleti, el feneri, kapı açacağı, tornavida, iç çamaşırı, makas, laptop, mont, pantolonlar, cep telefonu, televizyon, mutfak ocağı, kolonya, tıraş makinesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

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