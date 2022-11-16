Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonda, 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 151 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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