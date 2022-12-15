Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız’ denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız’ denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde emniyetin farklı birimlerinde de desteği ile ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve çevrelerindeki park ve bahçelerde ‘Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışının Önlenmesi’ amacıyla kontroller yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan uygulamanın ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.