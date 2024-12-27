Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik Kara Fatma tiyatro oyunu etkinliği gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması amacıyla Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik İbrahim Erkal Dadaş Kültür Ve Sanat Merkezinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğince 300 üniversite öğrencisine "Kara Fatma" isimli tiyatro oyunu izlettirildi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.