Erzincan’da Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde, Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan afişler şehrin işlek noktalarına asılarak vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Bilinçlendirme faaliyetleri dahilinde elektronik bilboardlarda bilgilendirici videolar yayınlandı.

Öte yandan Ramazan Bayramı çerçevesinde Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı 25 bin 305 ekip ve 164 bin 686 personel sahada denetim gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle 20-23 Nisan tarihleri arasında, trafik kazalarında düşüş eğiliminin sağlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ‘2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri’ konulu genelge gönderilmişti. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 25 bin 305 ekip, bin 174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan birimler önceden tespit edilen noktalarda hem karadan hem havadan hem de denizden faaliyetlerini yürütmekte.

Ramazan Bayramı çerçevesinde, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 11 bin 369’u trafik ve 35 bin 919’u diğer birimlerden olmak üzere 51 bin 799 personel, 4 bin 481 ekip, 294 hava aracı ve 319 dedektör köpek ile faaliyetlerini yürütmekte. Jandarma Genel Komutanlığınca görevli 4 bin 260’ı trafik, 105 bin 255’i diğer birimlerden olmak üzere toplamda 109 bin 515 personel, 20 bin 308 ekip, 867 hava aracı ve 510 dedektör köpek görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, 357 yüzer unsur, 13 hava aracı, 146 kara aracı, 6 dedektör köpek ve 842 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 516 ekip ve 3 bin 402 personel faaliyetlerini yürütecek.