Tekirdağ il genelinde yük taşıyan kamyon, kamyonet ve çekici türü araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ il genelinde yük taşıyan kamyon, kamyonet ve çekici türü araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince, il genelinde yük taşıyan araçlara yapılan eş zamanlı denetime dron ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Ağır tonajlı araç denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, il geneli kara yollarında yaptığı uygulamalarda yasal sınır üstü taşımacılığına geçit vermedi.

Ağır tonajlı araçlar tek tek durduruldu

Kamyon, tır ve kamyonet gibi yük taşımacılığı yapan araçları tek tek durdurarak denetleyen trafik ekipleri; ilk olarak ehliyet, ruhsat ve yeterlilik belgesi kontrolü gerçekleştirdi. Ardından araç üzerinde denetleme yapan ekipler; plaka, motor şase, branda çekme ve yük kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde, yasal kapasiteden fazla yük taşıyan ve fenni muayenesi olamayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

En aza indirmek için denetimler sürecek

Ekipler, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin yanı sıra; trafik kazalarının en aza indirilmesi ve kara yolu güvenliğinin sağlanması amacıyla da uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.