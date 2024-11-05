Antalya’nın Serik ilçesinde sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan ve silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheliler E.A., M.S. ve V.A.’yı yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, boş şarjörler ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha