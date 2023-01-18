Adana polisi çadırda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan tarım işçilerine 120 yatak hediye ederek destek oldu.

Adana polisi çadırda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan tarım işçilerine 120 yatak hediye ederek destek oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Sevgiyle Büyüyoruz’ projesi çerçevesinde saha çalışması yaptı. Ekipler, kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını kurdukları çadırlarda zorlukla sağlayan 100 tarım işçisi aileyi tespit etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla harekete geçen ekipler, ihtiyaç fazlası 120 yatağı temin edip tırlara yükledi. Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu ve Camuzcu mahallelerine giden polis, yatakları çadırlarda yaşayan ailelere teslim etti. Tarım işçileri, verdikleri destekten dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ziyaretle mutlu olan çocuklar da polislerle hatıra fotoğrafı çektirip oyunlar oynadı.