Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü amaçlı sosyal medya paylaşımlarını mercek altına almaya devam ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerince 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Facebook, X, instagram, Tiktok vb. sosyal medya platformlarında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetler kapsamında; terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan 188 adet sosyal medya hesabı tespit etti. Diğer asayiş suçları kapsamında suç unsuru içerikli paylaşımlarda bulunan 151 adet sosyal medya hesabı tespit edildi Söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili olarak adli talimatlar doğrultusunda yapılan detaylı analiz ve incelemeler neticesinde paylaşımları yapan toplam 339 sosyal medya kullanıcısı tespit edilmiş ve şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinde 7/24 esasına göre yürütülen Sanal Devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.