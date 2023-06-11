Adana polisi emniyet mensuplarına yönelik "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" ile "Elektronik Kelepçe Uygulaması" hakkında eğitim verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri polis memurlarını kadına karşı şiddet ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgilendirdi. Polis memurları bir kadına şiddet uygulandığında ya da aile içi sorun olduğunda yapılması gereken yasal zorunlulukları anlattı. Ayrıca polis hangi hallerde elektronik kelepçe uygulandığını ve uygulamanın nasıl yapıldığını da polislere tek tek anlattı. Elektronik kelepçe takılan kişilerin takibinin nasıl yapıldığı konusunda da bilgi verildi.