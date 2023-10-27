Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettikleri Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulunda okuyan öğrencilere pasta ikram edip çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Okulun bahçesinde düzenlenen sürpriz etkinlikte çalan müzik eşliğinde polis amca ve ablaları ile birlikte halay çekip eğlenen özel öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri “Alo Kanka” isimli maskotla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis ekipleri halaydan sonra özel öğrencilere kullandıkları araçları tanıtmanın yanında çeşitli hediyeler vererek pasta ikram etti.

Yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan özel öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.