Gaziantep polisi il genelinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep polisi il genelinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde il genelinde okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, bin 795 şahıs ile 192 araç sorgulanırken, 52 park-bahçe, 40 işyeri, 36 büfe, 11 internet-oyun salonu ve 3 iddia bayii olmak üzere toplam 142 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.