Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından Nüfus Müdürlüğü personellerine rutin işlemlerden aksaklık yaşanmaması amacıyla eğitim verildi. Beş süren 67 personele bilgilendirilmenin yapıldığı kurslarda ‘parmak izi alma ve evrakta sahtecilik olaylarında dikkat edilecek konular hakkında bilgiler aktarıldı.

Malatya’da polis tarafından nüfus müdürlüklerinden görevleri personele ‘parmak izi alma ve evrakta sahtecilik ’ konularında eğitim verildi.

Babasını ve abisini bıçakladı

Babasını ve abisini bıçakladı

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