Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Anne ve Anne adaylarına yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti çerçevesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatıldı. Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.