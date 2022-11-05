Adana polisi lösemili çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı.

Adana polisi lösemili çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak "ÇOGEP" çerçevesinde Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla hazırlanan "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi faaliyetlerden biri olan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle polis teşkilatı olarak lösemi çocukları unutmadı. Hastanede çocukları ziyaret eden polisler onları sevip oyuncak dağıttı. Polis ziyaret ettiği 20 kız ve erkek çocuğa yaş gruplarına göre bebek, kumandalı polis arabası, satranç oyunları hediye etti. Armağanları alan çocuklar çok mutlu oldu.