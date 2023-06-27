Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satıcılarını ve alıcılarını sahte para yoluyla meydana gelebilecek dolandırıcılığa karşı uyardılar.
Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak sahte para konusunda vatandaşları uyaran KOM ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşılarak bilgi verilmesini istediler, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri de besicilere aktardılar.
Yaklaşık 10 gündür sık sık vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyaran polisler, kurbanlık satışları bitene kadar çalışmaların aralıksız olarak süreceğini bildirdiler.