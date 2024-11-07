Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel bir kolejin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimi verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün geliştirdiği SİBERAY programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin siber suçlardan korunmaları, güvenli internet kullanımını öğrenmeleri ve dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlenmeleri hedeflendi. Etkinlikte güvenli internet kullanımından yasa dışı bahis sitelerinin tehlikelerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapıldı.

Verilen eğitimde öğrencilere, siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli konular anlatıldı. Özellikle güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları ile yasa dışı bahis sitelerinin tehlikeleri gibi konulara dikkat çekildi. Yetkililer, bu gibi eğitimlerin öğrencilerin interneti daha güvenli bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Programın sonunda öğrenciler, siber güvenlik konusunda bilinçlenmenin yanı sıra günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili de bilgi sahibi oldu.