İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şube ekiplerince, uygulama noktalarında ve kentin muhtelif yerlerinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimler yapıldı.

Malatya’da polis şehirlerarası taşımacılık yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği çerçevesinde denetim yaptı.

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