Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Haftası çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kızılay Haftası nedeniyle kan merkezini ziyaret eden Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine değinen Polis Memuru Hasan Kılıç, “6 Şubat depreminden sonra çok fazla kan ihtiyacımız oldu. Vatandaşlar olarak kan kuyruklarına girdik. Biz de diyoruz ki olaylardan önce stoklarımızı yapalım ve kan bağışına karşı daha duyarlı olalım. Kan verelim, sağlıklı kalalım” dedi.

Her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Komiser Zehra Sarıbaş ise "Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşları kan bağışlamaya davet ediyoruz. Kan verdikçe hem sağılığımıza kavuşuruz hem de diğer insanlara yardımcı olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise her yıl 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası’nın kutlandığını ifade ederek, “Kızılay Haftası çerçevesinde emniyet personelimiz kan bağışında bulundular ve haftamızı kutladılar. Bunun iyi bir teşvik olacağına inanıyorum. Kan bağışımız biraz azaldı. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü kan sürekli ihtiyaç olan bir şey. Bir kişinin üç kişiye hayat verdiği bir bağış” diye konuştu.