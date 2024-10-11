Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğince, Altınkum kordonu üzerinde vatandaşlara “Kadına el kalkamaz” ve “KADES Broşürü” dağıtımı yapıldı. Emniyet güçleri KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Destek Sistemi (KADES) ile ilgili bir tanıtım uygulaması yaptılar. Yapılan çalışmada Altınkum Mahallesinde işyerleri ve umuma açık alanlarda ekipler KADES hakkında bilgiler verdi. İsteyen kadınların telefonuna KADES uygulaması yüklenmesi konusunda yardımcı oldular.