İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişi, 200 kilometrelik takibin ardından Ankara girişinde yakalandı. Yakalanacağını anlaması üzerine kaçmaya çalışan bir zehir taciri ise kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 buçuk kilogram metamfetaminin ele geçirildiği operasyon sonrası tutuklanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişi, 200 kilometrelik takibin ardından Ankara girişinde yakalandı. Yakalanacağını anlaması üzerine kaçmaya çalışan bir zehir taciri ise kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 buçuk kilogram metamfetaminin ele geçirildiği operasyon sonrası tutuklanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara’ya İstanbul üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zehir tacirlerinin şehre birisi ‘öncü’ olarak tabir edilen 2 araçla gireceğini tespit eden Narkotim ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Ekipler, 200 kilometrelik takibin ardından Akıncılar Otoban Gişeleri’nde durdurdukları öncü araçtaki Mustafa D. ile İran uyruklu Ebrahim Motallebi gözaltına aldı.

Ters yönde kaçmaya çalışıp trafikte dehşet saçtılar

Öncü ekibin gözaltına alınmadan önce durumu gerideki suç ortaklarına bildirmesi üzerine 10 kilometre geriden takip İran Uyruklu Hamıt Alızadeh Sılabı ve Samad Chraghleh’in ters istikamette kaçmaya başladı. Polis takibinden kaçamayan 2 zanlı yoldaki başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından elindeki 2.5 kiloluk metamfetamin torbasıyla kaçmaya çalışan Samad Chraghleh’e seyir halindeki kamyon çarptı. Ağır yaralananan Chraghleh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan ve kazaya uğrayan diğer şüpheli Hamıt Alızadeh Sılabı ise yaralandı. Tedavisinin ardından Sılabı ve gözcüleri Mafa D. ve Ebrahim Motallebi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.