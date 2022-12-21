Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşındaki sürücü kaza yaptı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşındaki sürücü kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde gürültü duyan vatandaşlar dışarı çıktı. 80 AT 150 plakalı otomobili bir evin duvarına çarpmış şekilde gören vatandaşlar, sürücünün yaralı olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 18 yaşındaki yaralı sürücü B.Ç., Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.