Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şahıslar, polisten kaçarken kaza yaptı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bodrum’da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan şahıslara ait araç Yahşi Mahallesi’nde tespit edildi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Yahşi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüje çıkarak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.