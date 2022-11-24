Kastamonu’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kaza yapan şahısların otomobilinde bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kastamonu’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kaza yapan şahısların otomobilinde bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kaza, 18 Kasım tarihinde Kastamonu-Tosya kara yolu Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille, kendilerinden şüphelenen polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.S. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A., yaralandı. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramalarda, bir miktar esrar maddesi kesici alet, uyuşturucu içiminde kullanılan kağıt parçası, uyuşturucu öğütümünde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şahıslar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.