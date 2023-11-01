Samsun’da polisin takibi sonucu kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bir ikamette yaptıkları aramada, Samsun Emniyet Müdürlüğü 549 adet ecstasy hap, 1,74 gram metamfetamin ve 0,22 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. ile H.İ.O. kovalamaca sonucu Samsun’un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yakalandılar. Çarşamba Orta Mahallesi’deki bir evde yapılan aramada, 411 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olan T.B., Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan. M.A., H.İ.O. ve T.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.