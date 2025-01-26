Bartın’da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Özel İdaresi yakınlarında polisin "dur" ihtarına uymayan 74 ABN 112 plakalı araç, hızla kaçmaya başladı. Alarma geçen polis ile araç arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Çatmaca Kavşağı’nda bulunan polislerin de "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya devam etmek istedi. Polisleri görünce direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ekip otosuna çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, sürücünün 17 yaşındaki A.T. olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücünün yapılan testlerde ise alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.