Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğazköprü Mahallesi’nde polisin ’dur’ ihtarına uymayan 40 AD 111 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kuzey Çevre Yolu üzerinden Erkilet Osmangazi Mahallesi’ne giren araç, burada da kendisini kovalayan polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerine yakalanmamak için kaldırımdan seyreden, kırmızı ışık ihlalleri yapan sürücü, polisin kovalamacası sonucu 4361. Sokak’ta durduruldu. Araç sürücüsü R.T. (34) gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta inceleme yaptı. Aracın içerisinde açık bulunan mutfak tüpü de dışarı çıkarıldı. Şüpheli araç incelemenin ardından otoparka çekilirken, R.T. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.