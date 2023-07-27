Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada polisten kaçan şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı.

Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saltuklu Mahallesi Atalay Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında; durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan bir şahıs kaçmaya başladı ve bu esnada elinde bulunan poşeti yere attı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakayı ele verdi, poşetten uyuşturucu madde çıktı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kovalamaca neticesinde Okan K.( TCK 191 , 6136 SKM , Kasten Öldürme v.b suçlardan 40 adet suç kaydı) isimli şahıs yakalanmış, araç sürücüsü konumundaki Burak G.( TCK 191 , Otodan Hırsızlık suçlarından 3 adet suç kaydı) ile birlikte her iki şahıs muhafaza altına alınmış, şahsın yere attığı poşet kontrol edildiğinde 160,35 gram bonzai maddesi olduğu anlaşılmış, devam eden incelemelerde 0,73 gram tütünle karışık bonzai maddesi, 1 adet 9*19 mm çapında dolu fişek , 20 cm uzunluğunda 1 adet bıçak ele geçirilmiş, şahsın kaçmış olduğu güzergah kontrol edildiğinde 1 Adet Star Becheveria marka ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör içerisinde 9*9 mm fişek ele geçirilmiş şahıslar gözaltına alınarak haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlar tarafından her iki şüpheli şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.