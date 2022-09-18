Edirne’nin Keşan ilçesinde durumlarından şüphelenilerek polis tarafından durdurulmak istenen 2 kişi kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin çuvalından sanayi malzemeleri ve demir parçalar çıktı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde durumlarından şüphelenilerek polis tarafından durdurulmak istenen 2 kişi kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin çuvalından sanayi malzemeleri ve demir parçalar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi’nde devriye görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde polisçe bilinen A.C.Ü. ve V.D. isimli iki kişiyi elinde çuvalla fark etti. Şüphe üzerine durdurmak isteyen polis memurlarını fark eden iki kişi kaçmaya başladı. Bir süre sokaklar arasında devam eden kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin çuvalından sanayi malzemeleri, lastik zinciri ve çeşitli demir parçalar çıktı. Adli makamlara sevk edilen A.C.Ü. ve V.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.