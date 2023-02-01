Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şüphe çekmesi üzerine polis ekiplerince durdurulmaya çalışılan araçtan, uzun namlulu silah düştü. Yakalanacağını anlayınca olay yerinde araçlarını bırakarak kaçan şahısların arama çalışması sürüyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şüphe çekmesi üzerine polis ekiplerince durdurulmaya çalışılan araçtan, uzun namlulu silah düştü. Yakalanacağını anlayınca olay yerinde araçlarını bırakarak kaçan şahısların arama çalışması sürüyor.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 6445 sokak üzerinde seyir halinde olan bir araç, polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurulmak istendi. Polis memurunun durma işareti yapmasına rağmen hareket eden şüphelilerin paniklemesi üzerine araçtan uzun namlulu silah düştü. Silahın düştüğü sokakta 100 metre ilerleyen 2 şüpheli, yakalanacağını anlayınca aracı yola bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheliler izini kaybettirmeyi başardı.

Bölgeye hızlıca hareket eden olay yeri inceleme ekibi ise ilk önce yerde bulunan silahı ardından da araçtan detaylı incelemede bulundu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin tespit için silah ve araçtan parmak izi aldı. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için etrafta titiz çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası ve ara sokakları inceleme altına alarak geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.