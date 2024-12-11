Adana’nın Kozan ilçesinde polisin uygulama yaptığı sırada ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinin kaputundan, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şok uygulama yaptı. Tavşantepe Mahallesi Memi köyünde yapılan uygulamadan kaçan 34 HIV 991 plakalı araç Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi’nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis bunun üzerine çevrede geniş çaplı yaptığı aramada bahçede ağaçlar arasında saklanan Fehmi K. ve Taner B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin 4 ayrı dava dosyasından "Güveni kötüye kullanma suçundan, başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan" araması olduğu tespit edildi. Öte yandan, yapılan çalışmada aracın kaputuna saklanmış halde 1 şeffaf bant ile sarılmış şekilde tabanca, tabancaya ait 34 mermi, 10 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde elde geçirildiği öğrenildi.

Yakalanan Fehmi K. ve Taner B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.