Adıyaman’ın Besni ilçesinde polisten kaçan araç yaşanan kovalama sonucu yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polisten kaçan araç yaşanan kovalama sonucu yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Gölbaşı yolu Sarhan mevkiinde yapılan denetimler çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurulmak istendi. Polisin dur ikazına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden kaçan 27 plakalı otomobil, Taşocağı mevkiinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.