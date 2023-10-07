Balıkesir’in Edremit ilçesinde kontrol noktasından motosikletle kaçan, 2 kişiden birinin hırsızlık diğerinin ise tehdit suçundan arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahimce Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde yapılan asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen motosiklette bulunan kişiler, ikaz edilmesine rağmen durmayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu motosiklet daha sonra terk edilmiş halde bulundu. Ekipler motosikleti bırakıp yaya olarak kaçarken, 2 kişiyi yakaladı.

Bahse konu kişilerin yapılan sorgulamasında tehdit suçundan, diğer şahsın ise hırsızlık suçundan arandığı, söz konusu motosikletin ise çalıntı kaydının bulunduğu ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan araştırmada ise, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 16 adet dolu tabanca mermisi ele geçirildi. Kişilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.