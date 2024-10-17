Edirne’de uygulama yapan polis ekiplerinden yaya olarak kaçan motosiklet sürücüsüne 40 bin 343 lira para cezası kesildi. Yakalanan sürücünün plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı öğrenildi.

Edirne’de polis ekipleri şüphe üzerine uygulamada bir motosikletli sürücü durdurdu. Motosikletin sorgusu yapıldığı esnada sürücü Seyfettin H., yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru, yaşanan kovalamaca sonucu kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Yapılan sorgulamada motosiklet sürücüsü Seyfettin H’nin ehliyetinin olmadığını ve plakasız motosiklet kullandığı tespit edildi. Sürücüye plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin 343 lira para cezası kesildi.