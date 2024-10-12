Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücü adeta şehri birbirine kattı. Sokak üzerinde durdurulan araçtaki iki kişi yakalandı, bir kişi kaçtı.

Olay, 23.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekiplerinin Kartepe’de durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 COU 210 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. 28 Haziran, Gültepe mahallerine giden otomobilin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. ’Dur’ ihtarlarına uymayan otomobil Kuruçeşme gişelerden otobana girdi. Körfez’den çıkan otomobil, Körfez Yeniyalı mahallesinde sokak üzerinde durduruldu. Kaçmaya çalışan otomobildeki biri kız iki kişi gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaçan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan polis ekipleri, durdurulan otomobilde uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.