Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri araçta 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun’da polisten kaçan araçta yapılan aramada 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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