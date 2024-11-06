Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, sıcak takip ettikleri aracı Cerrah Mahallesindeki bir ara sokakta kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtan çıkan 3 şahıs polislere direndi. Yoğun uğraş sonucu şahıslar etkisiz hale getirildi. Şahısların yaşadıkları ev de savcılık talimatıyla arandı. Evde ve arabada yapılan aramada 1 kilogram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç., V.B. ve H.U. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından 3 şahıs da adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Ç. ile V.B. tutuklanırken, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha