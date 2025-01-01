Adana’nın Kozan ilçesinde polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaparak durabildi. 137 promil alkollü çıkan sürücünün "Bugün yılbaşı gecesi içerim” savunması ise pes dedirtti.

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin tüm giriş çıkışlarında yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ilçedeki tüm ekipler kentim tüm noktalarında şok uygulama gerçekleştirirken Kadirli Caddesindeki uygulama noktasında 80 LJ 671 plakalı otomobilin sürücüsü Yıldıray Ç.’ye polis “dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan sürücü direğe çarparak durabildi. Polis ekiplerinin alkolmetre üfletmesi sonucu Yıldıray Ç., 137 promil alkollü çıkarken kendini, "Bugün yılbaşı gecesi içerim” diyerek savundu.

Polisler, Yıldıray Ç.’ye alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve polisin dur ihtarına uymamak suçlarından cezai işlem uygulandı. Kaza yapan araç, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.