Malatya polisi, iki ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Malatya polisi, iki ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM çerçevesinde yapılan iki ayrı çalışmada, çeşitli marka ve modellerde toplam 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 30 adet şarj adaptörü ve 10 bin adet/dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 3 şahsa yasal işlem yapıldı.