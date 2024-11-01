Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, KAAN Projesi kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ile spor salonlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Toplam 366 özel güvenlik görevlisinin katıldığı eğitimlerde, genel asayiş uygulamaları, KADES, terörle mücadele, narkotik uygulamaları ve NARVAS sistemleri hakkında bilgi verildi. Emniyet yetkilileri, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında daha etkin olabilmeleri ve kamu düzeninin sağlanmasına katkıda bulunmaları amacıyla bu eğitimleri düzenlediklerini belirtti. Eğitimler sırasında, KAAN Projesi’nin temel hedefleri ve uygulama esasları detaylı şekilde aktarılırken, özellikle güvenlik görevlilerinin suçlara karşı farkındalık kazanmaları sağlandı.

Eğitimlerin sonunda, katılımcılara KADES uygulaması ve NARVAS sisteminin kullanımına yönelik pratik bilgiler verildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, güvenlik görevlilerinin kamu güvenliği ve asayişin sağlanmasında oynadığı önemli role vurgu yaparak, benzer eğitim programlarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.