Zonguldak’ta kumar oynadığı tespit edilen bir eve yapılan baskında kumar oynayan 3 şüpheliye 5 bin 457 TL ceza uygulandı.

Zonguldak’ta kumar oynadığı tespit edilen bir eve yapılan baskında kumar oynayan 3 şüpheliye 5 bin 457 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve yunus ekiplerince yapılan araştırma ve bilgi edinme faaliyetleri sonucu; kumar oynandığı tespit edilen il merkezindeki bir ikamette kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin kumar oynadığı masadaki 2 adet oyun zarı ve bin 675 lira paraya el konuldu. İkamet sahibi şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. İkamet içerisinde yapılan aramada ayrıca bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yasadışı bahisle ve kumarla mücadeleye yönelik il merkezi ve ilçelerdeki denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.