Zonguldak’ta polis ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir yoklama kaçağı olarak aranan şahıs yakalandı.

Zonguldak’ta polis ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir yoklama kaçağı olarak aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya 41 ekip ve 120 personel katıldı. Uygulama doğrultusunda 875 şahıs, 104 mekan ve metruk bina kontrol edildi. Yoklama kaçağı olarak aranan bir şahıs yakalandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 35 araç sürücüsüne toplam 64 bin 619 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yol kontrol ve denetim uygulamalarının aralıksız süreceği kaydedildi.