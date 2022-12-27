Malatya polisi tarafından gümrük kaçağı ürünlere geçit verilmeyerek, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 adet kablosuz kulaklık, 3 adet akılı saat, 6 adet elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

Malatya polisi tarafından gümrük kaçağı ürünlere geçit verilmeyerek, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 adet kablosuz kulaklık, 3 adet akılı saat, 6 adet elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürün satışı ile mücadele çerçevesinde yapılan 2 ayrı çalışmada, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 adet kablosuz kulaklık, 3 adet akılı saat, 6 adet elektronik sigara ve likit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa 5607 SKM’den yasal işlem yapıldı.