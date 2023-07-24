Adana polisi Kuran kurslarına giderek çocukları, boğulmalara karşı sulama kanalı veya göl gibi yerlerde serinlememeleri konusunda uyardı.

Adana’da Afrika sıcaklarıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan çocuklarda sulama kanalına girerek tehlikeli bir şekilde yüzmeye başladı. Her yıl yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında çocukların yüzmemesi için polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların yazın en çok bulunduğu yerler olan Kuran kurslarına giderek onları uyardı. Polis çocuklara her yıl onlarca çocuğun serinlemek isterken hayatını kaybettiğini geride gözü yaşlı anne ve baba bıraktığını belirtti.

Polis çocuklara, “Sizde ailenizi üzmek istemiyorsanız kanal ya da göl yerine mahallelerde bulunan yüzme havuzlarına gidin” uyarasını yaptı.