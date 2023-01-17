Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 3 ayrı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, bin 248 adet uyuşturucu hap, 500 gram skunk, 315 gram esrar, 196 gram sentetik uyuşturucu, 182 gram metamfetamin, 40 kök hint keneviri, 1,70 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 hassas terazi ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.