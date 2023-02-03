Afyonkarahisar’da polis tarafından 2 işyeri ve 5 eve yapılan baskınlarda 40 bin adet doldurulmuş makaron ve makaron doldurmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından 2 işyeri ve 5 eve yapılan baskınlarda 40 bin adet doldurulmuş makaron ve makaron doldurmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri adresleri önceden belirlenen 2 işyeri ve 5 eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda

400 adet mermi, 40 bin adet doldurulmuş makaron, 3 adet hava kompresörü, 3 bin 800 adet boş makaron, bin 650 adet kesilmiş bandrol, 225 adet paketlenmiş tütün, 115 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonun ardından M.Ç., M., Ç isimli şahıslara 6136 kanun çerçevesinde, S.Ç. ve T.E.Ç isimli şahıslara suç delillerini yok etme karartma suçu çerçevesinde işlem yapılırken, V.M., isimli şahıs ise gözaltına alındı.