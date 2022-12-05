Samsun Emniyet Müdürlüğü “Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme” sloganıyla 4 ayda 1 milyon vatandaşa ulaşarak hırsızlık konusunda bilgi verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü “Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme” sloganıyla 4 ayda 1 milyon vatandaşa ulaşarak hırsızlık konusunda bilgi verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ay boyunca süren "Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme" projesi son buldu. Vatandaş polis ilişkilerinin geliştirilerek, vatandaşların önleyici tedbirler doğrultusunda bilgilenmesi, hırsızlık olaylarının önlenmesi, suç ve suçluyla mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması, halkın bilinçlenmesi ve mağdur olmaması amacıyla Samsun genelinde 4 ay süren ve “Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme” sloganıyla uygulama yapıldı. Ekipler tarafından hırsızlık konularında 70 işletme ile toplantı yapılarak bilgilendirme yapıldı. 18 farklı kamu kurum ve kuruluşun sosyal medya hesaplarında hırsızlık konularıyla alakalı hazırlanan dijital materyallerin yayınlanması sağlandı. Samsun genelinde toplam 75 okulda öğretmenlerle toplantı yapılarak bilgilendirme yapıldı. Samsun 19 Mayıs Stadyumuna, “Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme” yazılı 3 adet pankart asıldı. Yayıncı kuruluş spikerlerine canlı yayında, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirici metnin okutulması sağlandı. Samsun’daki AVM’lerde, etkinlik alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında toplamda 46 bin 500 adet broşür vatandaşlara ulaştırıldı. 675 adet afiş çeşitli kurum ve kuruluşlara asıldı. 50 adet afiş ticari araçlara asıldı. 40 adet billboard afişi reklam panolarına asıldı. Cumhuriyet Meydanındaki dijital ekranda hırsızlık konulu spot film yayınlandı. Bin 200 adet kapı stickerı açık bina kapılarına yapıştırıldı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın talimatlarıyla, proje kapsamında canlı yayın, yerel basın, sosyal medya, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, camiiler, yazlık olarak kullanılan ikametler, siteler, apartmanlar, okullar, sportif faaliyetler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda toplamda 1 milyon vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalar, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve vatandaşların bilinçlenmesine fayda sağladı. Hırsızlık olaylarında önemli ölçüde düşüş yaşandı.